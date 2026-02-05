Днес Църквата почита паметта на Света мъченица Агатия и Свети Полиевкт. При римския император Декий (249–251) имало жестоко гонение против християните. Във всички области на империята било заповядано да ги предават на мъчения и смърт.

По това време в гр. Палермо, Сицилия, живеела млада девойка, на име Агатия (Добра). Тя била християнка и се славела със своята красота, добродетел и знатен род.

Родителите й оставили голямо богатство, но тя малко ценяла земните блага, обичала Бога повече от всичко на света и затова, когато до Сицилия стигнала вест за гонението против християните, тя почнала да се готви за мъченичество.

Действително, управителят на страната Квинтиан не закъснял да прати войници за Агатия. Девойката, като чула за тяхното пристигане, влязла в стаята си, помолила се Богу и след това спокойно и смело отишла с войниците в град Катания.

Запазила вярата си след жестоките мъчения, на които била подложена.

Убили са я в гр. Катания. Години след смъртта и на гроба и била построена църква.

Жителите на града я смятат за своя закрилница.

Православната църква почита паметта и на Св. Полиевкт, патриарх Константинополски. Свт. Теодосий, архиепископ Черниговски. Архимандрит Йоан Крестянкин.

Имен ден празнуват всички, които носят имената

Агата, Агатия, Добрин и Добринка

.