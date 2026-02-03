Община Поморие обяви с прискърбие смъртта на бившия кмет на с. Медово Георги Желев. Той почина вчера, на 74-годишна възраст.

Юрист по образование, Георги Желев е роден на 08.12.1951 г. в с. Крушевец. Дългогодишен служител в системата на МВР (от 1973 г.), като последно е заемал длъжността заместник-директор на ОД в Бургас. От 2012 до 2023 г. бе кмет на с. Медово, общ. Поморие.

Поклонението ще бъде на 04.02.2026 г., сряда, от 14.00 ч. в ритуалната зала на Гробищен парк – Бургас.

Община Поморие изказва съболезнования към близките и роднините г-н Желев.