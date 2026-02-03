Скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и заснемане на голи клиентки продължава да се разраства. Броят на жените, които се разпознават във видеа, публикувани в сайтове с порнографско съдържание, непрекъснато се увеличава.

В понеделник стана ясно, че видеозаписи от камери са правени и във втори салон за епилация в морския град - този път в квартал „Меден рудник“. По случая прокуратурата започна проверка дали става дума за незаконна мрежа за търговия с кадри, заснети със скрити камери, предава Нова тв.

Тя вече е приела, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание - обстоятелство, което по принцип е трудно за доказване, но значително увеличава предвидените санкции. При доказване на вината наказанието може да достигне от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.

Само за вчерашния ден около 80 жени са сезирали прокуратурата, Районните управления и Областната дирекция на МВР-Бургас, а сигналите продължават да постъпват и днес.

Очаква се 15-годишно момиче заедно с майка си също да подаде сигнал, а в понеделник това са направили и няколко 17-годишни момичета, което допълнително утежнява наказателната отговорност на извършителите.

Все повече клиентки разпознават себе си в видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в сайтове с порнографско съдържание. Сред заснетите има и непълнолетни - включително момичета на 15 и 17 години.

Една от потърпевшите го определя като отвратително и унизително. „Първо разпознах мои близки, приятелки, роднини, защото доста голяма част ходим и посещаваме този салон, аз самата от 2020-та година.

И когато видях едно познато лице, с интерес започнах да търся дали ще видя още някой познат и себе си съответно. Отвратително, унизително, чувстваш се като използван човек. Най-гадното е, че знам, че може някой друг да ме разпознае“, казва тя.

Същата жена е категорична, че ще търси правата си по съдебен път: „На 100% ще си търсим правата, останалите, които отново посещават салона и сме си разпратили една на друга - те също. Това не са едно или две момичета, не са десет, двайсет - това са много лица. Стотици. Клиповете са страшно много в някои от сайтовете“.

Друга от потърпевшите сподели, че чувства омърсена и унизена: „Усещането е просто отвратително. Омърсена съм, унизена по всякакъв начин. Искам да си получат заслужените последствия и смятам да ги съдя до последно“.

На въпрос дали служителките в салона са знаели за съществуването на видеокамерите и имат ли участие в източването на кадрите, тя отговаря: „Самите момичета, които извършват процедурата, не мисля, че са знаели, но собственичката, от друга страна, според мен със сигурност е знаела“.

Прокуратурата вече се зае с изясняване на случая. „В рамките на разследването ще се установи по какъв конкретен механизъм е извършвана престъпната деятелност, тоест кой е имал достъп до заснетите видеокадри - регламентиран или не, кой от тях е извършвал разпространението на материалите и в кои сайтове са били публикувани те“, обясни прокурор Щелиян Димитров.

По думите му, след своевременната реакция на Районна прокуратура-Бургас, са предприети действия за търсене на съдействие от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел да се ограничи и прекрати последващият достъп до вече публикуваните видеофайлове.

Разследващите влизат и в трета фирма за лазерна епилация, за да проверят дали и оттам е извършвано незаконно видеозаснемане. Тя разполага с няколко обекта в Бургас, Ямбол и Пловдив. Очаква се повече информация по темата да бъде оповестена в рамките на деня.

Разследването продължава, като към момента сигналите, свързани със съдържание с жени, продължават да постъпват, а отделно се проверяват и поне още 15 сайта със съдържание, засягащо мъже.