На 4 февруари в Културен център „Морско казино“, Бургас от 18.00 часа се открива изложба с дипломните проекти на първия випуск на магистърската програма „Фотография“ към Филиал Бургас на Националната художествена академия.

В изложбата участват Кристиян Димитров, Денислава Велева, Велислава Николова, Владимир Попов и Таня Белинова, които представят своите завършени артистични проекти, успешно защитени на 24 януари 2026 г. пред изпитна комисия с участието на водещи преподаватели и утвърдени професионалисти в областта на визуалните изкуства.

Проектите разкриват широк спектър от творчески търсения и визуални идеи. В изложбата са представени разнообразни и многопластови идеи, разказани на езика на фотографското изкуство.

Показани са работи с различни визуални решения, в които традицията и съвременността се обединяват и допълват.

Част от дипломантите работят с класически техники на аналоговата фотография и ръчно копиране върху фотохартия, които влизат в диалог със съвременни концептуални подходи.

Магистърската програма „Фотография“ на Националната художествена академия е насочена към развитието на млади автори с интерес към художествената и концептуалната фотография.

Обучението съчетава теоретична подготовка, интензивна практическа работа и индивидуален творчески подход, като насърчава изграждането на личен визуален език и професионална реализация.

Настоящата изложба е не само представяне на дипломни работи, но и първа заявка за присъствието на ново поколение фотографи на съвременната художествена сцена.