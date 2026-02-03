В отделението по педиатрия към клиниката за майчино и детско здраве „Мама и Аз“ – Бургас децата получават не само медицинска помощ, но и индивидуално отношение, разбиране и подкрепа – както за тях, така и за техните родители. Навременната консултация със специалист е ключова за правилното развитие и доброто качество на живот на всяко дете.

Представяме Д-р Живка Чуперкова - завършила Медицински университет – Варна. Придобива специалност по педиатрия през 2018 г. и по детска неврология през 2021 г.

През 2024 г. защитава образователна и научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема качество на живот и коморбидност при деца с епилепсия.

Професионалният ѝ път е изцяло посветен на детското здраве, с акцент върху прецизната диагностика и дългосрочната грижа за неврологични заболявания в детска възраст.

Направления:

Педиатрия

Детска неврология

Епилептология

Специализации:

Епилепсия и епилептични синдроми в детска възраст

Неврологични нарушения в развитието

Качество на живот и коморбидност при деца с хронични заболявания

Безплатните прегледи дават възможност за професионална консултация и навременни насоки за детското здраве.

Записването е предварително на телефон 056 703 003.

Безплатните консултации и прегледи на д-р Чуперкова ще бъдат всеки петък.

На снимката: Д-р Чуперкова, която е специалист по педиатрия и детска неврология





