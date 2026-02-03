Жителите на Българово ще отбележат на 4 февруари 148 години от Освобождението си. По традиция честванията ще започнат в 11 часа, когато ще бъдат почетени 400-те православни християни, избити в село Уруменикьой (дн. Българово).

Заупокойната молитва ще бъде отслужена в местната църква „Свети Атанасий“. След това венци и цветя ще бъдат поднесени в костницата, в която се съхраняват останките на избитите през 1878 година.

Честванията се организират от НЧ „Съгласие 1905“, кметство Българово и ПК „Тодор Първанов“.