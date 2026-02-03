Общо 332 медала ще бъдат раздадени по време на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Отличията са специална изработка за шампионата на Стария континент у нас. На лицевата част са изобразени мишена, морски вълни и шевица, символизиращи съответно спортната стрелба, Бургас и България, а на гърба е пресъздадено логото на Европейската конфедерация по спортна стрелба.

Официалното откриване ще се състои на 3 февруари от 18:30 ч. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското, а мащабът на събитието е наистина сериозен, тъй като на него ще бъдат излъчени еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години.

Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) ще се проведат по време на мащабното събитие - за младежи (мъже и жени), юноши и девойки до 18 г. и юноши и девойки до 16 г. Единствено в четирите състезания при дуетите (на въздушна пушка и въздушен пистолет) до 16 и до 18 г. се присъждат по две трети места. Така в "Арена Бургас" ще бъдат връчени общо 108 златни, 108 сребърни и 116 бронзови медала.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години.

