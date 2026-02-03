Минималните температури в Северна България днес ще бъдат от -11 до -7 °C, в Тракия - от -6 до -1 °C, а по Черноморието - до -4 °C.

Сутринта ще има ниски облаци и мъгли, а следобед ще се задържи облачно, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

Обявен е и жълт код за ниски температури в 27 области на страната, само в Благоевградска област кодът е зелен.

До обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. През повечето дневни часове температурите в по-голямата част от страната ще останат по-ниски от 0°, максималните ще бъдат между минус 5° и 0°, в Югозападна България – до 7°, за София – около 0°.

Над планините ще бъде облачно. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 40 км/ч. Максималните температури за деня над 2500 м ще бъдат около -6 до -3 °C, а на 1500 м - от 0 до 3 °C. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

Заради ниските температури и усложнената зимна обстановка – в населените места от община Плевен денят е неучебен. Мярката беше предприета с цел безопасността на учениците и училищния персонал.

В сряда ще се затопли, с чести сутрешни мъгли. В четвъртък се очакват валежи от дъжд.

В петък, събота и неделя ще се задържи дъждовно, като дъждовете постепенно ще преминават в сняг.