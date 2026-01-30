Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви край село Изворче. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря. Възрастна жена и внучето ѝ бяха ранени.

Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница. По неофициални данни той е в Сърбия.

В петък сутринта близки и приятели на жертвите се събраха пред общината в Левски, за да изразят възмущението си от това, че все още няма никакво развитие по случая. Те разказаха, че и детето, и баба му, вече се възстановяват.

"Детето е много по-добре – смее се, радва се. Има само леко разтегнато краче, но вече започва да ходи", обясни Андриян, приятел на загиналата.

Бабата ще остане на легло за месец, обясни пред Нова телевизия сестра ѝ.

От държавното обвинение съобщиха, че се извършва разследване под наблюдението на Окръжната прокуратура в Ловеч, за катастрофа, станала на 17 януари, при която по непредпазливост е причинена смъртта на Е. М. на 55 г. и на Ц. М. на 30 г. от град Левски, и телесна повреда на Ц. Ц. на 55 г.

Веднага след катастрофата е извършен оглед с участието на автоексперт. Лекият автомобил на пострадалите е открит в лентата на насрещнодвижещия се камион. Товарният автомобил и превозваната с него дървесина без контролна горска марка са иззети като веществени доказателства. Водачът на товарния автомобил е напуснал местопроизшествието и до момента не е намерен, като още на 17 януари той е обявен за общодържавно издирване с цел принудителното му довеждане за разпит в качеството на свидетел. Установено е, че към датата на катастрофата и към настоящия момент той е бил правоспособен, се казва още в съобщението на прокуратурата.

По делото са разпитани всички установени до момента свидетели и е изискана информация от всички институции – РУ „Хидрология и метеорология“ – Ловеч, Областното пътно управление, Общините Ловеч, Плевен и Левски. Изискана е информация от болницата в Плевен за състоянието на пострадалата Ц. Ц. Изискана е информация и от телефон 112 в Монтана.

Назначени са съдебно-медицински експертизи на всички пострадали лица. Предстои назначаването на автотехническа експертиза, която да установи причините за настъпване на катастрофата.

Събраните доказателства са отделени и изпратени по компетентност на Районната прокуратура в Ловеч за продължаване на разследването за това, че напусналият произшествието водач на камиона е извозвал дървета от горския фонд без редовно писмено позволително, както и за това, че след пътната злополука, в която участвал не е оказал необходимата помощ на пострадалото лице, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго.

Разследването продължава под ръководството на ОП – Ловеч.