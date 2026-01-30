Потвърдих пред президента Илияна Йотова, че ще изпълня конституционните си задължения. Смятам, че изборът ѝ е много ограничен и изключително труден. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова.

"Искам да кажа, че съм много впечатлена от срещата ми с президента. Проведохме смислен и задълбочен разговор, в който споделих, че още по време на изслушването ми през март в парламента за заемане на длъжността заместник-председател на Сметната палата, ми беше зададен въпрос дали съм наясно, че длъжността попада в списъка с „домовата книга“, на което аз отговорих, че съм напълно наясно," продължи Николова.

Преди това председателят на Сметната палата Димитър Главчев обяви пред журналисти, че е съгласен да поеме отговорност и да бъде служебен премиер.

„Аз съм свикнал да изпълнявам конституционните си задължения. Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече съм бил два пъти служебен премиер. Но лично казах, че съм склонен да приема.“

Вчера Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова реши. По-рано, след срещата си с президента, Велислава Делчева заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда подуправителят на БНБ Андрей Гюров също изрази готовност да поеме поста на служебен премиер.

"Андрей Гюров не може да е служебен премиер", коментира пред "Труд news" проф. Пламен Киров, ръководител на катедрата по Конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ. Защо Гюров не може да бъде служебен министър-председател - вижте ТУК

Преди Гюров да приеме да състави служебен кабинет държаният глава получи откази от управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов. Във вторник първа да направи служебно правителство отказа председателят на парламента Рая Назарян.

В 13 ч. ще започне Илияна Йотова ще започне последната консултаци, която ще бъде с другият зам.-председател на Сметната палата Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.





