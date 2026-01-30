Спасители от няколко различни институции, инициирани от зоозащитници, освободиха коте, зазидано при ремонтни дейности на ббок. 411 в „Меден рудник“. В социалните мрежи бяха разпространени клипчет на мястото, на които е чуваше жалкото мяукане на животинчето под площадката на стълбищата. Девет дни строителната фирма не се оказала съдействие на доброволците и те не намирали начин да го освободят. Днес сигналът стигнал до институциите. От строителната фирма стартирали с действия по спасяване на бедстващото животно, което виждайки "свободата" се отскубнало и побягнало през тревните площи на к-с "Меден Рудник". ОДМВР Бургас благодари на всички участници в спасителните действия, като призовава в следващи подобни случаите да се следва стандартния протокол, чрез сигнализиране на тел. 112 и последващо организиране и координиране на съвместните мероприятия.

„Всички изказваме благодарност на Община Бургас в лицето на зам. кмета, Весна Балтина, която е била на място, и лично е задвижила и организирала присъствието на останалите участници в спасяване на котето. С благодарност към Община Бургас, отдел "Околна среда“

С благодарност към шефа на четвърто РУ на МВР Халит Аптараман, чието участие е внесло ред и огромна помощ.

С благодарност към Пожарна Бургас - и те са били на място.

Благодарим на всички, благодарим!“, обяви един от най-активните доброволци към организация за защита на бездомните животни в Бургас. Зоозащитниците с радост отбелязват, че това е първият случай, при който всички институции заедно реагират за спасяаването на животинче, изпаднало в беда.

При освобождаването си, котенцето веднага е избягало на свобода. Ако дойде при доброволците на място, ще бъде откарано на преглед в клиника.