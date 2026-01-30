Таксиметровите шофьори в Гърция започват нова двудневна стачка на 3 февруари заради прехода към електрически автомобили, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Таксиметровият синдикат на областта Атика, в която влиза и столицата Атина, съобщи, че негови членове ще организират протестно шествие до резиденцията на министър-председателя Кириакос Мицотакис в центъра на Атина на 3 февруари. В изявление на синдиката се посочва, че предишните преговори за компромис с Министерството на транспорта не са дали резултат, както и се отправя призив към премиера да „предостави решение на справедливите искания на таксиметровите шофьори, които се борят за своето оцеляване“, пише изданието.

В информацията се посочва, че се очаква и таксиметровите шофьори в Солун, втория по големина град в Гърция, също да се включат в стачката.

Синдикатът изразява недоволството заради изискването от 1 януари тази година всички новорегистрирани таксита, на които се издава лиценз за дейност, да бъдат с електрическо задвижване като част от зеления преход на страната. От бранша настояват крайният срок да бъде удължен с няколко години, информира „Катимерини“.

Таксиметровите шофьори настояват също да им бъде разрешено да използват бус лентите по силно натоварените улици на Атина, когато превозват пътници.

През този месец таксиметровите шофьори в Атина и още градове проведоха друга 48-часова стачка, заради която прекъснаха предоставяните от тях таксиметрови услуги.