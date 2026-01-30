Остават само два дни до момента, в който левът окончателно престава да бъде законно платежно средство у нас. На 31 януари 2026 г. в 23:59 часа с него вече няма да може да се плаща, а от 1 февруари у нас разплащанията ще се извършват единствено в евро.

Левовете повече няма да могат да се използват на касата в магазина, в аптеката или в градския транспорт. Те обаче ще могат да бъдат обменяни още дълго време по официалния фиксиран курс - 1 евро = 1.95583 лева.

Ето най-важното, което гражданите трябва да знаят:

Как ще се плаща

От 1 януари до 31 януари 2026 г. левът и еврото бяха законни платежни средства у нас. Това бе т.нар. период на двойно обращение, през който можеше да се плаща и в двете валути. От 1 февруари 2026 г. плащанията у нас ще се извършват само в евро. Левове няма да се приемат в търговските обекти и ще трябва да бъдат обменени.

Къде и кога можем да обменим левовете

Обмяната ще продължи години наред, но условията се променят във времето. Първите 6 месеца всички банки ще могат обменят левове в евро без такса. В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране.

„Български пощи“ също ще обменят безплатно в населени места без банков клон.

В Българска народна банка левовете ще могат да бъдат обменяни безсрочно. Дори години по-късно старите банкноти и монети ще могат да бъдат обменени.

Двойни цени в магазините

Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. През целия период цените на стоките и услугите се обозначават едновременно в левове и евро. В този период цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена.

Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон.

Историческият преход от лев към евро е една от най-големите финансови промени за последните десетилетия, а добрата информираност остава най-сигурният начин гражданите да избегнат объркване, паника и опашки.