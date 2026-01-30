"Тази седмица Комисията по младежта и спорта прие на първо четене законопроект, който предвижда пълна забрана на никотиновите паучове, торбички и снусове”, заяви народният представител представител от БСП и шеф на Комисията по въпросите на младежта и спорта в НС Габриел Вълков. Той обясни, че това са новите наркотици на новото поколение и една такава торбичка се явява на между половин и една кутия цигари.

По думите му те са забранени за деца под 18 години, но няма никакъв контрол дали това се изпълнява. Социалистът призова всички институции да започнат да проверяват защо 13- и 14-годишни младежи злоупотребяват, смучейки много такива за един ден и стигат до количество равно на 10 кутии цигари на ден.

Вълков подчерта, че това има сериозни здравни последствия за подрастващите, сред които риск от ракови заболявания, разяждане на венците, рак на гърлото. „Призоваваме родителите да следят дали и техните деца употребяват подобни вещества, защото не са безобидни”, предупреди народният представител, цитиран от пресцентъра на партията.



Вълков заяви, че е имало опити от заинтересовани компании за спиране на законопроекта. „Призоваваме залата да го приеме. Във възможно най-кратки срокове преди края на живота на този парламент”, заключи Вълков.