служители от Районно управление - Несебър извършили проверка в апартамент в к-с «Балкан бриз – 1» в Слънчев бряг, обитаван от 23-годишна бургазлийка. Там намерили и иззели съцветия от суха зелена растителна маса – марихуана, с общо тегло около 250 гр., бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 15 гр., бяло прахообразно вещество – кокаин, с общо тегло около 5 гр. и плик с 15 таблетки с формата на бухал - екстази. Бургазлийката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

