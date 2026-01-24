Днес на много места

в равнините и низините

ще се задържи

мъгливо и облачно.

Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места

ще преръми.

Ще е почти тихо. Минималните температури

ще бъдат между минус 3° и 2°,

за София - около 0°, максималните - между 1° и 6°, по Черноморието –

до 9°,

за София –

около 4°.

По Черноморието

ще бъде предимно облачно

и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури

ще бъдат между 7° и 9°.

Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.