На 1 февруари 2026 г. в Бургас част от екипа и актьорския състав ще представят за пръв път пред публика предпремиерно новия български игрален филм "Клошар", като се предвидени прожекции от 17 и 19:00 часа в зала "Тончо Русев" в Културен дом НХК .

Изборът на място за реализиране на това събитие е много специален - част от ключовите сцени се случват в град Бургас, яхтения клуб и бургаския залив, поради което проектът беше подкрепен от община Бургас финансово и логистично.

Сюжетът на лентата обединява елементи на политически трилър и драма, като акцентът пада върху изследване на миналото и възможностите то да бъде манипулирано или “хакнато”. Засегнати са теми като архивите на Държавна сигурност и създаването на компютърни вируси през 80-те години. Всичко това е пречупено и през една лична история, свързана с бургаското море и международните гонки с яхти. Зрителите ще се запознаят и проследят съдбата на Спас Кандиларов – бездомен мъж с амнезия, който живее по софийските улици. Заради инцидент той е приет в болница, където лъсва тайният му живот: IT специалист от службите с кодово име "Агент Лъв", създател на софтуера "ЕНЕЙ". Програмата все още събира секретна информация от целия свят, като всички разузнавателни агенции са я смятали за безвъзвратно загубена поради смъртта на създателя й. Който се оказва жив… но с амнезия. Бившите му колеги са в шок и са готови да се доберат до нужната им информация на всяка цена, без значение дали ще спасят душите си.

Любопитният сюжет привлече вниманието на редица наши актьори, част от които зрителите ще видят на екрана. В главната роля на разследващия полицай – лейтенант Филип Кръстанов – влиза Малин Кръстев. Той поема инцидент с непознат бездомник, за да се наложи след това да си блъска главата в опит да се добере до ценната информация като сглоби парчета от миналото на агента. Образът на Спас Кандиларов, изключителният програмист от 80-те години, е изграден от двама актьори: Ириней Константинов в ролята на възрастния Спас (Клошара) и Юлиан Костов като младия Агент Лъв с неговото безумно, комично и на места абсурдно поведение. В ролята на лъвската любима Елена влизат Миглена Караламбова и Анастасия Левордашка.

Специално внимание бе обърнато при избора на актьори за хората, които ще изиграят агенти от различните нива на Държавна сигурност. Поради това образът на генерал Мирчо Шейтанов е пресъздаден от Любомир Младенов (в наши дни) и Стефан Щерев (в миналото). Към тях се присъединиха и Деян Донков (Началник на милицията), Рашко Младенов (в ключовата роля на архиваря Карачомаков), Башар Рахал (Чичиоглу) и Калин Арсов (Козарев). Актьорският състав се допълва от Китодар Тодоров като Д-р Ставрев.

Интересни личности стоят и “зад екрана”. Сценарист и режисьор на пълнометражния игрален филм “Клошар” е Стефан Тенев. Оператор е Емил Топузов, а художник - Константин Джидров. Музиката е дело на композитора Ефтим Чакъров. Проектът е реализиран от продуцентска къща “Video King”, като продуцентът Стоил Вътев получи подкрепа от ИА “Национален филмов център” и община Бургас.

Билетите вече са в продажба на каса „Часовника“.