През следващото денонощие на много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места ще преръми. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София - около 0°, максималните - между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°, за София – около 4°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Слабо ще се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя сутринта ще е почти тихо или със слаб южен вятър. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Около и след обяд вятърът ще се усили. Видимостта ще се подобри, но облачността ще се вплътни. На отделни места в Западна България са възможни слаби валежи от дъжд. Затоплянето ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните ще остават близки до нулата, там ще има условия за поледици. В понеделник в Източна България ще продължи да духа умерен и силен южен вятър. Там и температурите ще се повишат още - дневните ще достигат 15°-16°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. В западната половина от страната вятърът ще е слаб и в северозападните райони отново ще има условия за поледици.