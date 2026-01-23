Писателят Калин Терзийски е починал вчера - на 22 януари вечерта.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", коментира неговият брат Светослав Терзийски във Фейсбук.

В последните си публикации във Фейсбук писателят показваше картини, които е нарисувал. Той често споделяше и свои стихотворения в социалните мрежи.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завърва Националната природоматематическа гимназия (НПМГ) в София. По това време пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил „Стихове на тъмно“.

След отбиване на двугодишна военна служба в Гранични войски, през 1990 г. записва медицина във Висшия медицински институт – София, където завършва през 1996 г., след което специализира психиатрия до 2000 г.

По това време работи и като дърводелец, анкетьор, санитар и медицинска сестра.

Работи като психиатър в Държавна психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ в Нови Искър, като междувременно пише и за вестници и списания.

През 2000 г. напуска работата си като лекар и се отдава изцяло на писането. Работи като сценарист в телевизии и радиа.

От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Каналето“ (БНТ), „Досиетата Хъ“ (Дарик радио), „Шаш“, „Пълна лудница“.

През 2006 г. заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов създава литературния клуб „Литература*Диктатура“. В него членува и брат му – писателят Светослав Терзийски.

През март 2010 г. учредява, заедно с група водещи сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциация на писателите в България.

През 2009 и 2010 г. участва в организирането на популярните публични четения „Зачитане“, чийто основен организатор е поетът Стефан Иванов.

През 2016 г. участва в телевизионното риалити „Фермата“.

Калин Терзийски издава няколко сборника с разкази, стихосбирки и романи. През 2010 г. издава романа „Алкохол“, написан в съавторство с Деяна Драгоева. „Алкохол“ е автобиографичен роман – чрез споделените лични преживявания и като базиран върху опита на автора при терапията на алкохолизъм в работата му като психиатър.

Светъл път на душата му!