Комисията по здравеопазване единодушно прие на първо гласуване да се инкриминира придобиването, държането и разпространението на райски газ, освен за медицински цели или в обекти за производство и преработка на храни. Със "за" гласуваха 17 от членовете на комисията, които подкрепиха законопроекта за промени в Закона за здравето, внесени от Лъчезар Иванов и група народни представители.

Райският газ се ползва с цел постигане на краткотрайна еуфория, но в медицинската практика не рядко се отчитат тежки състояния на употребили райски газ, каза Лъчезар Иванов, който представи предложенията за промени.

Тревожен е фактът, че райският газ е лесно достъпен и често се ползва от непълнолетни

включително в училищни дворове, паркове и др.

Регистрирани са множество катастрофи причинени от водачи, употребяващи райски газ, посочи още Иванов. По думите му предложенията за промени предвиждат и повишаване на санкциите за родители и настойници, които не придружават малолетните или непълнолетните си деца съответно след 20:00 ч. и след 22:00 ч. в заведения за хранене и развлечения, предаде БТА.

Иванов изрази готовност, ако тези санкции са твърде завишени, между първо и второ четене на законопроекта, да бъдат понижени. Предлага се и повишаване на санкциите за управители на търговските обекти, допуснали непридружени непълнолетни на територията на обекта след 22:00 ч.

Министерството на здравеопазването подкрепя законопроекта, каза министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов. Принципна подкрепа на направените предложения изрази и Кристина Лазарова, представител на Министерството на правосъдието. От Министерството на земеделието и храните също изразиха принципна подкрепа, като представителят на ведомството - Димитър Димитров, отбеляза, че трябва да се прецизират текстове, които създават възможност за тълкуване. Министерството на вътрешните работи също подкрепя направените предложения за промени, каза представителят на ведомството Любослав Попов.