В четвъртък в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад.

Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.

За 22 януари е обявен жълт код за поледици в три области. Предупреждението е в сила за областите Смолян, Хасково и Кърджали.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.