Министерският съвет одобри предоставянето на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката и на общините за изпълнение на националните инвестиционни програми в системата на образованието. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев след заседанието на правителството.

Средствата са насочени към три национални програми, приети със Закона за държавния бюджет за 2023 г., чието реално изпълнение започна през 2024 г. Най-значима сред тях е програмата за строеж и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки в училищата.

По тази програма се изграждат близо 165 нови физкултурни салона, а над 120 училища се включват в дейности по строителство и ремонт. Към момента 45 проекта са напълно завършени, а останалите 120 са в процес на изпълнение, като няма нито един проект, който да не е стартирал. Целта е значително да се намали броят на училищата без физкултурни салони - един от дългогодишните проблеми на образователната инфраструктура.

Важен елемент от програмата е и изграждането и модернизирането на спортни площадки в училищните дворове. До момента са изградени 225 нови спортни площадки, а още 126 са в процес на реализация.

Втората национална програма е насочена към строителство, пристрояване и надграждане на училища и детски градини. Основната ѝ цел е преминаване към едносменен режим на обучение и намаляване на недостига на места в детските градини. По нея три проекта са напълно завършени, 60 са в процес на изпълнение, а още 32 предстои да стартират от общо 92 проекта.

Третата програма предвижда саниране, обновяване и модернизация на студентските общежития. В момента по нея се изпълняват 32 проекта, като шест от тях вече са изцяло приключили.

С днешното решение на Министерския съвет за трите програми се отпускат допълнително малко над 5 млн. евро.