Земетресение с магнитуд М=4.8 е регистрирано в района на град Балъкесир, Турция.

По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 21 януари 2026 г., в 17:11 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 4.8 в района на град Балъкесир, Турция.

Епицентърът е на 340 км от град Свиленград, на 380 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 580 км от град София.

Според последната информация от AFAD (Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации на Турция), земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е станало в област Съндърги в Балъкесир в 18:11 ч. Съобщава се, че трусът е бил усетен и в околните провинции, предава CNN Türk .

Според първоначалните данни, не са възникнали "неблагоприятни ситуации", уточнява медията.