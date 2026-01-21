Премиера на книгата „Жулиета и другите“ и среща с авторката Весела Люцканова ще се проведе на 28.01.2026 г. (сряда) в Дом на писателя Бургас от 18:00 часа. Участие в срещата ще вземе и журналистът Божидар Божков, а книгата ще представи Роза Боянова.

Документалният роман излиза в издателство “Изток-Запад“, 2025 по случай 90-годишнината на легендата по художествена гимнастика с посвещението: „На Жулиета Шишманова, която превърна художествената гимнастика в изкуство и създаде първите златни момичета на България – НЕЗАБРАВА!“.

Героинята на Весела Люцканова – Кая, чийто прототип е самата авторка, всяка сутрин среща странен мъж на брега на морето, който в продължение на години се взира в хоризонта. Това е Шишман – синът на Жулиета: „Да, чакам и ще дочакам човека, когото толкова обичам и ми е обещал да се върне... Дори Ванга преди години каза, живи са и ще се върнат по море... Бил съм на осем години преди нейното заминаване...“.

Случва се мистериозна катастрофа на 16.03.1978 г. Самолетът-ковчег се разбива до Враца, но нищо не е намерено, никакви доказателства – трупове или багаж, нито черната кутия на самолета...

Весела Люцканова прави свое разследване, събира парченцата от пъзела – спомени на близки, оскъдни сведения, защото доказателствата за катастрофата са засекретени и майсторски изгражда образа на живата Жулиета, която изведе България на световната сцена на художествената гимнастика.

Писателката Весела Люцканова е родена на 21 март 1935 г. в София. Тя е автор на над 40 книги, от които 15 романа, създател и ръководител на едно от най-добрите български издателства, носещо нейното име.През 1989 г. печели престижната европейска награда "Еврокон" за цялостно научно-фантастично творчество. Освен това е лауреат на наградата за къс разказ на в. "Вечерни новини" "Сребърен пръстен" за 1978 г., както и на учредената от Любен Дилов награда за фантастика "Гравитон" през 1995 г. Печелила е и конкурс за съвременен роман през 80-те. През 2003 г. получава американската международна награда за престиж и качество "Златна звезда", носител е „Златно перо“ за роман през 2025 г. и др.