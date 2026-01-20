Община Бургас ще отправи искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно за управление на общината на зрителната зала и помещенията на библиотеката в сградата на Военен клуб – Бургас (бивш ДНА), разположена на ул. „Христо Ботев“ № 30. Това предвижда докладна записка на кмета Димитър Николов, внесена за разглеждане в Общинския съвет.

Искането обхваща три самостоятелни обекта – зрителна зала с капацитет 540 места и обща площ близо 1000 кв. м, както и помещенията на библиотеката, разположени на няколко нива. Намерението на Община Бургас е пространствата да се използват за култура и изкуство и да разширят възможностите за провеждане на театрални постановки, концерти, фестивали и други културни събития.

Поводът за инициативата е нарастващата нужда от допълнителни арт пространства в града. Съществуващите културни зали в Бургас са натоварени с богат културен афиш, а интересът от страна на гостуващи театри, творчески формации и културни проекти постоянно расте. Само в периода 2020–2024 г. в общинските зали са реализирани над 440 представления.

След проведени разговори между представители на Община Бургас, Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е постигнато принципно съгласие пространствата да бъдат предоставени за управление на общината. Министърът на отбраната е изразил положително становище, като е уточнено, че това ще стане след обособяването им като самостоятелни обекти в Кадастралната карта и с решение на Министерския съвет.

Община Бургас вече е изготвила и съгласувала проект за изменение на кадастралната карта, а от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ е получено официално положително становище. Общината е заявила готовност да осигури собствен финансов ресурс за реновиране и модернизиране на залата и библиотечните пространства, така че те да отговарят на съвременните изисквания на публиката и културните организации.

С предложеното решение Общинският съвет трябва да даде съгласие да бъде отправено официално искане до Министерския съвет и да възложи на кмета да предприеме всички необходими действия по реализацията на проекта.