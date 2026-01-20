16-годишно момче загина на изложба на военна техника в музея "Русия – моята история" в Якутск. Момчето е било смазано от тежка, движеща се метална част на танк, съобщи в своя Telegram канал Евгений Григориев, окръжен управител на Якутска област, предава "Комерсант".

Според Григориев, разследващи работят на мястото на трагедията. Обстоятелствата се установяват. Началникът на областта изрази съболезнования на семейството на починалото дете. Той също така призова местните жители да предпазват децата от "неконтролирана игра в потенциално опасни зони".

Според регионалната прокуратура тийнейджърът се е опитал да се качи в танка през долния люк и е бил смачкан, когато един от компонентите на превозното средство е паднал. Момчето е починало от нараняванията си. На мястото на смъртта на детето е изпратен прокурорът от Якутия Виктор Умеренко.

Разследването ще оцени причините и обстоятелствата около смъртта на детето, спазването на законите за безопасност в историческия парк, действията (или бездействията) на упълномощените длъжностни лица и други въпроси. Въз основа на констатациите от разследването ще бъде взето процесуално решение.

Мултимедийният исторически парк "Русия – Моята история" показва заловена военна техника от Североизточния военен окръг, според Telegram канала "Осторожно, Новости". Изложбата е открита през ноември 2025 г.