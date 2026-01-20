

Териториалните митнически дирекции във Варна, Бургас и Русе обявиха публични продажби чрез търгове с тайно наддаване на отнети в полза на държавата стоки. Продажбите се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процедуален кодекс (ДОПК). Стоките са задържани при митнически проверки и за тях вече са приключили производствата, водени от съответните митнически дирекции.

ТД Митница Русе продава на търг автоцистерна и товарен автомобил. Сред предлаганите за продажба стоки от ТД Митница Бургас са смарт телефони, резервни части и аксесоари за автомобили и други артикули. ТД Митница Варна обяви публична продажба на различни стоки за бита, платове, инстументи.

Стоките са обявени в групи, като всяка стока и група имат начална тръжна цена. За участие в съответния търг се подава заявление по образец с ценово предложение и се внася депозит в размер на 20% от началната тръжна цена. Стоките с несъюзен митнически статус се продават без включени държавни вземания (мито и ДДС) и се освобождават след митническото им оформяне.

Пълна информация за търговете е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници" в секция „Публични продажби и търгове" - „Публични продажби по ДОПК".