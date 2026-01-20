Кметът на Община Поморие Иван Алексиев планира срещи по всички населени места в региона, по време които всеки ще има възможност да споделите мнения, предложения и проблеми, които засягат населено място. Това се случва въпреки липсата на приет държавен бюджет, съобщи пресслужбата на местната власт.

„Практиката, която въведохме с посещенията ни във всяко едно населено място, се утвърди през годините, а интересът при който преминават срещите непрекъснато се увеличава. Считам за изключително важно да поддържаме открит диалог с гражданите и да обсъждаме актуалните въпроси и приоритети на местно ниво“, посочва Алексиев.

За град Поморие са планирани три срещи:

За кв. „Север“ – на 03.02.2026 г. от 17:00 ч. в сградата на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Поморие

За кв. „Свети Георги“ – на 04.02.2026 г. от 17:30 ч. в НЧ „Светлина-1939“ – Поморие

За централна градска част – на 05.02.2026 г. от 17:30 ч. в залата на НЧ „Просвета-1888“ – Поморие

График на срещите: