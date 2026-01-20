Кметът на Община Поморие Иван Алексиев планира срещи по всички населени места в региона, по време които всеки ще има възможност да споделите мнения, предложения и проблеми, които засягат населено място. Това се случва въпреки липсата на приет държавен бюджет, съобщи пресслужбата на местната власт.

„Практиката, която въведохме с посещенията ни във всяко едно населено място, се утвърди през годините, а интересът при който преминават срещите непрекъснато се увеличава. Считам за изключително важно да поддържаме открит диалог с гражданите и да обсъждаме актуалните въпроси и приоритети на местно ниво“, посочва Алексиев.

За град Поморие са планирани три срещи:

  • За кв. „Север“ – на 03.02.2026 г. от 17:00 ч. в сградата на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Поморие
  • За кв. „Свети Георги“ – на 04.02.2026 г. от 17:30 ч. в НЧ „Светлина-1939“ – Поморие
  • За централна градска част – на 05.02.2026 г. от 17:30 ч. в залата на НЧ „Просвета-1888“ – Поморие

График на срещите:

Дата Час Населено място Място на срещата
21.01.2026 (сряда) 18:30 ч. гр. Ахелой залата на читалището
22.1.2026 (четвъртък) 17:30 ч. кв. Каменар
гр. Поморие		 залата на читалището
19:00 ч. с. Лъка залата на кметството
23.1.2026 (петък) 18:00 ч. гр. Каблешково залата на читалището
24.1.2026 (събота) 10:00 ч. с. Дъбник залата на училището
11:30 ч. с. Габерово залата на кметството
26.1.2026 (понеделник) 17:30 ч. с. Александрово залата на читалището
19:00 ч. с. Медово залата на читалището
29.1.2026 (четвъртък) 17:30 ч. с. Бата залата на читалището
/2 ет./
19:00 ч. с. Белодол залата на кметството
30.1.2026 (петък) 17:30 ч. с. Страцин залата на читалището
19:00 ч. с. Косовец залата на кметството
31.1.2026 (събота) 10:00 ч. с. Порой залата на кметството
11:30 ч. с. Гълъбец залата на кметството
2.2.2026 (понеделник) 17:30 ч. с. Горица залата на читалището
3.2.2026 (вторник) 17:00 ч. кв. „Север“
гр. Поморие		 ЦОП
/2 ет./
19:30 ч. с. Козичино залата на читалището
4.2.2026 (сряда) 17:30 ч. кв. „Свети Георги“
гр. Поморие		 НЧ „Светлина 1939“
5.2.2026 (четвъртък) 17:30 ч. гр. Поморие
(централна градска част)		 НЧ „Просвета 1888“