Кметът на Община Поморие Иван Алексиев планира срещи по всички населени места в региона, по време които всеки ще има възможност да споделите мнения, предложения и проблеми, които засягат населено място. Това се случва въпреки липсата на приет държавен бюджет, съобщи пресслужбата на местната власт.
„Практиката, която въведохме с посещенията ни във всяко едно населено място, се утвърди през годините, а интересът при който преминават срещите непрекъснато се увеличава. Считам за изключително важно да поддържаме открит диалог с гражданите и да обсъждаме актуалните въпроси и приоритети на местно ниво“, посочва Алексиев.
За град Поморие са планирани три срещи:
- За кв. „Север“ – на 03.02.2026 г. от 17:00 ч. в сградата на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Поморие
- За кв. „Свети Георги“ – на 04.02.2026 г. от 17:30 ч. в НЧ „Светлина-1939“ – Поморие
- За централна градска част – на 05.02.2026 г. от 17:30 ч. в залата на НЧ „Просвета-1888“ – Поморие
График на срещите:
|Дата
|Час
|Населено място
|Място на срещата
|21.01.2026 (сряда)
|18:30 ч.
|гр. Ахелой
|залата на читалището
|22.1.2026 (четвъртък)
|17:30 ч.
|кв. Каменар
гр. Поморие
|залата на читалището
|19:00 ч.
|с. Лъка
|залата на кметството
|23.1.2026 (петък)
|18:00 ч.
|гр. Каблешково
|залата на читалището
|24.1.2026 (събота)
|10:00 ч.
|с. Дъбник
|залата на училището
|11:30 ч.
|с. Габерово
|залата на кметството
|26.1.2026 (понеделник)
|17:30 ч.
|с. Александрово
|залата на читалището
|19:00 ч.
|с. Медово
|залата на читалището
|29.1.2026 (четвъртък)
|17:30 ч.
|с. Бата
|залата на читалището
/2 ет./
|19:00 ч.
|с. Белодол
|залата на кметството
|30.1.2026 (петък)
|17:30 ч.
|с. Страцин
|залата на читалището
|19:00 ч.
|с. Косовец
|залата на кметството
|31.1.2026 (събота)
|10:00 ч.
|с. Порой
|залата на кметството
|11:30 ч.
|с. Гълъбец
|залата на кметството
|2.2.2026 (понеделник)
|17:30 ч.
|с. Горица
|залата на читалището
|3.2.2026 (вторник)
|17:00 ч.
|кв. „Север“
гр. Поморие
|ЦОП
/2 ет./
|19:30 ч.
|с. Козичино
|залата на читалището
|4.2.2026 (сряда)
|17:30 ч.
|кв. „Свети Георги“
гр. Поморие
|НЧ „Светлина 1939“
|5.2.2026 (четвъртък)
|17:30 ч.
|гр. Поморие
(централна градска част)
|НЧ „Просвета 1888“
0 Коментара