От 20–22 януари в х-л „Аква“ ще се проведе международна среща по проект „Кариерно развитие на хора с увреждания“, финансиран по програма „Еразъм+“. Събитието се организира от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Бургас (РЦПППО – Бургас).

Проектът и срещата са фокусирани върху кариерното ориентиране, професионалното образование и професионалното развитие на ученици със специални образователни потребности, като поставят акцент върху създаването на ефективни модели за подкрепа и успешна реализация.

В международния форум ще участват педагози, експерти по кариерно ориентиране и родители от България, Турция и Португалия. Като официални гости са поканени представители на Областна управа – Бургас, Община Бургас и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Програмата на срещата включва презентации, дискусии и фокус групи, в рамките на които ще бъдат представени добри практики, резултати от проведени анализи и иновативни модели за подкрепа, свързани с професионалната ориентация и реализация на хора с увреждания и ученици със специални образователни потребности.

Събитието ще започне на 20 януари от 09:30 часа и има за цел да насърчи международния обмен на опит, партньорството между институции и специалисти и прилагането на устойчиви решения в областта на приобщаващото образование и кариерното развитие.