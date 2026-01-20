Община Бургас стартира отворен, едноетапен конкурс за идеен проект за модулна система за градска мебел, предназначена за откритите тераси към спортна зала „Младост“. Инициативата цели създаването на съвременна, функционална и устойчива среда, която да надгради спортната инфраструктура и да превърне пространството в място за отдих, социални и културни дейности.

Конкурсът се реализира в рамките на проекта „ПодМлади града“ (RELAUNCHTOWIN), финансиран от Европейската инициатива за градовете, и следва принципите на Новия европейски Баухаус – естетика, устойчивост и приобщаване. Основната идея е чрез иновативен дизайн да се създадат външни пространства, които насърчават активния начин на живот и социалното взаимодействие между хора от различни възрасти.

В конкурса могат да участват дизайнери, архитекти, урбанисти и визуални артисти – индивидуално или в екип, без ограничения за националност или местоживеене. Търсената концепция трябва да предложи гъвкава и адаптивна модулна система, включваща места за сядане, възможности за информационни и изложбени елементи, интерактивни функции, озеленяване, засенчване и енергийно ефективно осветление. Проектите следва да бъдат съобразени с климатичните условия в Бургас и да използват екологични и устойчиви материали.

Журито ще оценява предложенията по критерии като оригиналност, функционалност, устойчивост, визуално вписване в средата и реалистичност на изпълнението. Общият награден фонд включва първа награда от 2200 евро, втора – 1000 евро и трета – 700 евро, като Община Бургас си запазва правото да възложи реализацията на проекта, класиран на първо място.

Срокът за подаване на проектни предложения е от 19 януари до 20 февруари 2026 г., а резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 2 март 2026 г. Идейните разработки се приемат електронно, като допълнителна информация е публикувана на официалния сайт на зала „Младост“ и платформата на Европейската инициатива за градовете.