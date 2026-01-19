Шеф-готвачът Тодор Димитров от Бургас има нужда от помощ, за да спаси зрението си. Нужни са 11 хил. евро, за трансплантация на роговица, която ще бъде извършена в клиника в Истанбул. Това обяви самият Димитров, след като днес е бил на контролен преглед в здравното заведение, където досега са му били извършени 2 операции.

Тодор Димитров е един от най-обичаните готвачи, който има десетки хиляди последователи в социалните мрежи. Хората го харесват, защото рецептите му са поднесени на разбираем език, с познати продукти, а самият той излъчва доброта и спокойствие.

За проблема си Тодор Димитров разказа преди три месеца, когато предстоеше първата операция. „Пиша с тежко сърце, защото съм изправен пред най-голямото си предизвикателство.

Преди няколко години загубих едното си око. За съжаление, сега съм на път да загубя и другото, а с него и възможността да виждам и да готвя за вас. Единствената ми надежда е спешна и много сложна комбинирана операция в Истанбул. Според лекарите, това е начинът да спася последното си останало око!“, обяви тогава той.

Днес Тодор Димитров разказа, че при контролния преглед, лекуващият го професор, го насочил към друг специалист, който извършил необходимите изследвания. Оказало се, че има възпаление на роговицата и мъртви клетки. „За да се спаси, трябва трансплантация на роговица, трябвало да не поръчат тъкани от САЩ. До една седмица можели да ги доставят. Сумата е 11 хил. евро, която нямам, всичките пари свършиха, отидоха за операции и придружаващите ги нужди“, каза той и призова за помощ.

„Ще съм благодарен до края на живота си“, каза той. Добрите прогнози са да му се възстанови зрението 50%.

Банковата сметка е: