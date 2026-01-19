След шокиращото разкритие на НАП, че фризьорски салон в Бургас е вдигнал цените с 300 процента за едно обикновено боядисване, социалните мрежи буквално прегряха. Цената за нанасяне на боя върху нечий скалп скочила от 40 лева на 120. С екстрите измиване и продухване.

Много дами твърдят, че тези пари ги изработват за два дни тежък труд, а фрзьорката ги взема за час и половина. Други пък твърдят, че със сумата могат да хранят семейството си няколко дни, или да си плятат тока за половин месец.

"Рошави, но горди!", "Подстрижи се сам!" , "Не съм небрежна, просто съм от Бургас", "Не ми пука как изглеждам, но няма да храня алчни ножици" са само част от предложенията за бойкот на фризьорските салони с огромни надценки.

"Ако това се случи в Гърция, два месеца никой няма да стъпи в салона и той ще фалира", пише Ани Николова.

"В цял свят има услуги за бедни и услуги за богати. Къде при нас са за бедните?" - възмущава се жена с ник Леля Пенка.

"Направо да приемем исляма и да тръгнем със забрадки!" - беснее Виолина Аврамова, а Тонкя Желева й отговаря: "По-добре да върнем модата на дългите коси и небрежните кокчета".

Извън шегите и възмущението дами със здрав разум призовават НАП да каже кой е салонът и коя е фризьорката. Хората сами ще я накарат да корегира алчността си.

Наистина масово се наблюдава ловене на риба в мътни води от коафьори и маникюристи в цяла България. Но 300 процента, това вече е наглост.

За Бога, дами, не ползвайте поне месец тези услуги!

Използвайте шноли, фибички, диадеми за коса и всякакви весели артикули.

Фризьорките сами ще клекнат!