Над 100 полета от истанбулското летище „Сабиха Гьокчен“ бяха отменени през уикенда заради снеговалеж. В Истанбул от събота вечерта на периоди вали сняг, по-интензивно в европейските райони на мегаполиса и под формата на мокър сняг в азиатската част, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Снегът вали по-интензивно в кварталите „Султангази“, „Башакшехир“ и „Арнавуткьой“ в европейската част на Истанбул, където снежната покривка стигна до няколко сантиметра по данни на Координационния център за кризисни ситуации към Истанбулската голяма община, цитирани от в. „Миллиет“.

В азиатската част на града сняг покри к покривите на сградите в кварталите „Аташехир“ и „Чамлъджа“.

Температурите в Истанбул паднаха рязко с около 10 градуса. В неделя бяха около един градус, но поради влагата и валежите се усещаха като минус два, минус три градуса.

По това време много семейства с децата са заминали по курортите, тъй като учениците са в зимна ваканция. Снегопочистващите машини са изпратени край пътищата като предпазна мярка при евентуално влошаване на времето.

Усложнена бе обстановката на летището „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на Истанбул.

От сутринта в неделя бяха отменени над 100 полета, включително на авиокомпанията „Пегасус“, която изпълнява полети до София. Капацитетът на летището е намален до 15 процента, съобщи пиарът на авиокомпанията Ажет Мехмед Йешилкая. От летищната управа предупредиха гражданите да следят ситуацията на интернет страницата на летището.

Отменени бяха и рейсовете на катамараните в Мраморно море до Ялова и Бурса.

Прогнозите са лошото време да продължи и днес. Възможни са поледици.

Студено е и в столицата Анкара, където температурите паднаха до -6 градуса, информира Анадолската агенция.

За девет окръга бе обявен жълт код за опасно време.

Очакват се обилни валежи в черноморските райони Кастамону и Самсун. Във вътрешните и източните райони се очаква слана, замръзване и поледици. Съществува риск от лавини във високите надморски височини на вътрешните части на Източното Черноморие и в полегатите райони с висока снежна покривка в източната част на Източен Анадол.

От четвъртък в Истанбул се очаква затопляне.