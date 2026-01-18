В понеделник, 19 януари, ще остане студено с минимални температури между -12° и -7°, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат от -8° в Североизточна България до 4°-5° в крайните югозападни райони.

Обявен е жълт код в цялата страна за ниски температури. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -3°, на 2000 метра – около -9°.

По Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от -3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. / БГНЕС