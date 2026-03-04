„Булгаргаз“ ще внесе заявление за цената на природния газ за април през следващата седмица. От газовото дружество съобщиха за бТВ, че не се очаква съществено поскъпване на синьото гориво спрямо нивата през март. Експертите не изключват възможността за корекция в посока нагоре през следващите месеци.

По-рано днес служебният министър на енергетиката Трайков докладва на премиера Андрей Гюров за реализиран внос на втечнен природен газ. Сделката е сключена на цени, договорени преди ескалацията на напрежението в Близкия изток, което осигурява стойности значително под текущите пазарни нива. Това създава условия за предвидимост на вътрешния пазар в момент на растящи международни котировки.

На съоръжението в Александруполис приключва разтоварването на втория за 2026 г. товар за българския обществен доставчик. Терминалът, който беше въведен в експлоатация през есента на 2024 г., обработва танкер с 100 млн. куб. м газ. Суровината е натоварена на Sabine Pass LNG Terminal в САЩ, собственост на Cheniere Energy, а доставчик е Shell. Тези количества ще покрият потреблението на клиентите на „Булгаргаз“ за текущия месец.

Данните на дружеството показват, че от юни 2022 г. досега са реализирани 22 директни доставки на втечнен газ до терминали в Гърция и Турция, като 17 от тях са с американски произход. Страната разполага с буфер срещу пазарните сътресения благодарение на дългосрочния договор с Азербайджан и доставките по стари ценови параметри. В края на февруари КЕВР утвърди цена за месец март в размер на 32,60 евро/MWh (без такси за достъп и пренос).