В хода на контролните действия, след разтоварването на 6 броя палети е установено, че зад тях са натоварени палети с кашони, обвити в бяло фолио. Разрязани са няколко от кашоните и в тях са открити цигари от две популярни марки без български акцизен бандерол.

Предприето е пълно разтоварване, при което е установено, че товарния автомобил се превозват 612 кашона с три известни марки цигари, всички без български акцизен бандерол. Общото количество на задържаните цигари е 306 000 кутии (6 120 000 къса) на стойност 1 152 845 евро, като размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 691 560 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Русе. Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се водят действия по разследване по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл.234, ал.3, т.3, вр ал.1, пр.2 от НК – незаконно държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери. С постановление на разследващия орган в качеството на обвиняем е привлечен водачът на превозното средство – гражданинът на Украйна И.Б.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Видин лицето е задържано а срок до 72 часа и предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Работата по случая продължава.