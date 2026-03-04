Централната избирателна комисия (ЦИК) прие днес решение за назначаването на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и разпределението на местата между парламентарно представените партии. Органът постави изрично условие промени в персоналния състав да се извършват само по изключение.

Комисиите ще се състоят от 5 до 9 членове, като се запазва съотношението между политическите сили. Публичните консултации за сформиране на съставите трябва да се проведат при кметовете на общините до 14 март 2026 г. Крайният срок за самото назначаване на СИК е 24 март 2026 г.

От изборната администрация разпоредиха, че след назначаването рокади са допустими единствено в хипотезите на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или при неявяване в изборния ден. Темата е чувствителна, след като на 16 февруари стана ясно, че политическите сили не приеха предложението на ЦИК за законово ограничаване на смените в последния момент.

Проблемът с текучеството на кадри беляза вота през октомври 2024 г., когато говорителят на комисията Росица Матева съобщи за хиляди подменени членове членове непосредствено преди изборите. Подобна ситуация се разигра и през юни същата година, когато в Благоевградско бяха извършени масови корекции в списъците часове преди началото на изборния ден.

Тогава председателят на ЦИК Камелия Нейкова коментира, че районни комисии са сменяли състави въпреки инструкциите. Това често води до участие на необучени хора в изборния процес и грешки при попълването на протоколите.