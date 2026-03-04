С успешния финал на второто издание на конкурса „Буден мозък“ Българският Кардиологичен Институт отново заяви своята дългосрочна ангажираност към развитието на младите медицински специалисти и насърчаването на научната и клинична иновация.

Инициативата се утвърди като платформа, в която младите лекари не просто надграждат професионалния си опит, а развиват креативно мислене, изследват нови терапевтични подходи и смело предлагат решения в името на по-добрите грижи за пациентите. Участието на специалисти от различни направления – кардиология и електрофизиология, неврология, неврохирургия, гастроентерология, медицинска генетика, нефрология, гръдна и съдова хирургия, обща хирургия и медицинска онкология – е ясен знак за устойчиво изградена мултидисциплинарна среда, в която знанието се споделя, а иновациите се раждат на пресечната точка между различни медицински области.

Отличени разработки:

Първо място

Проектът „Остри реакции на свръхчувствителност, асоциирани с хемодиализните мембрани“ (А. Акишева, Г. Тодорова и В. Тодоров от Първо диализно отделение към ,Сърце и Мозък‘ Плевен) впечатли журито със своята клинична значимост и практически принос за повишаване безопасността на пациентите на хемодиализа.

Второ място

Темата „Спектър на BRCA мутациите, детектирани чрез секвениране от следващо поколение (NGS) при пациенти с наследствена предразположеност към рак на гърдата и яйчника“ на екипа от Лабораторията по медицинска генетика към Центъра по молекулярна патология в ,Сърце и Мозък‘ Плевен демонстрира високо ниво на експертиза в областта на прецизната медицина и ранната диагностика.

Второ място

С призово отличие беше отличен и клиничният анализ „Руптура на вена кава супериор след ендоваскуларно лечение“ на д-р Тодор Самарджиев и д-р Ива Костадинова от клиниката по съдова хирургия към ,Сърце и Мозък‘ Плевен – принос към повишаване на експертността при съдови усложнения.

Трето място

„Интратекален морфин – важна стъпка към по-добър контрол на болката в модерната гръбначна хирургия“ на екипа на клиниката по неврохирургия към ,Сърце и Мозък‘ Плевен поставя акцент върху съвременните стратегии за ефективно и щадящо овладяване на следоперативната болка.

На четвърто място бе отличена разработката „Мултимодален подход при резистентна на лечение камерна тахикардия при пациент с неисхемична дилатативна кардиомиопатия“ на екипи от клиниката по кардиология и отделението по гръдна хирургия в ,Сърце и Мозък‘ Бургас – Е. Анастасов, С. Димов, М. Миразчийски, Д. Митев, И. Иванов, А. Гачев, И. Иванов, Д. Хазърбасанов, П. Илиев, Д. Симонов, М. Протич.

Наградите бяха връчени от изпълнителния директор на Българския Кардиологичен Институт, проф. Наталия Чилингирова, д.м., и административния директор на високотехнологичните болнични комплекси ‚Сърце и Мозък; в Плевен и Бургас, д-р Ембие Азис.

Наградите „Буден мозък“ затвърждават стратегическата визия на Българския кардиологичен институт – да изгражда устойчива среда, в която младите лекари се развиват като лидери, новатори и двигатели на положителна промяна в съвременното здравеопазване.



Снимка от събитието в ,Сърце и мозък‘ -Бургас







Снимка от събитието в ,Сърце и мозък‘ -Плевен

