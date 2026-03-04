САЩ и Израел поразиха с ракети иранско училище за момичета в град Урмай, провинция Западен Азербайждан, при продължаващата военна агресия срещу Ислямската република, предаде иранската държавна агенция ИРНА.

Агенцията отбелязва, че за щастие няма жертви.

Преди дни 165 момичета в девическо училище в Минаб, Иран, бяха убити, съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на ирански държавни медии.

Учебното заведение бе поразено при израелски удар. Тел Авив отрича да е поразявал цели в тази зона.

Ударите са насочени срещу военни обекти, символи на правителството и разузнавателни цели, заяви резидентът Тръмп и призова иранския народ да „поеме управлението на своето правителство“, отбелязвайки началото на „нова глава“ в американската намеса в региона.