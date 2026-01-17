Двама загинаха при челен удар край Ловеч. Шофьорът на единия автомобил е избягал и се издирва, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Инцидентът край село Изворче е станал около 10:00 ч. преди обед. Ударили са се насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. Шофьорът – мъж на 55 години, е починал по-късно в болница.

Те са баща и дъщеря.

Водачът на камиона е напуснал мястото на катастрофата. Той се издирва от служители на Районното управление на МВР в Ловеч, които имат насоки къде да търсят.