Новите сканиращи машини комбинират хартиено гласуване с автоматично отчитане на резултата, което може да промени начина на гласуване. Избирателят отбелязва своя вот върху специална бюлетина, която се поставя в машината, отчитаща гласа и пускаща бюлетината в непрозрачна урна, информира bTV.

Самата машина е сравнително компактна, но е комбинирана с голям контейнер, който играе ролята на урна. Материалът е достатъчно матиран, за да не се вижда вотът, но позволява да се проследи дали бюлетината действително е пусната вътре.

Как гласува избирателят – стъпка по стъпка

Процесът започва по познатия начин – с получаване на хартиена бюлетина и влизане в тъмна стаичка.

Има обаче разлики:

бюлетината е от по-твърда хартия, със строго определени размери;

отбелязването става със специален маркер или бързосъхнещо мастило;

бюлетината не трябва да се сгъва.

След маркиране тя се поставя в сканиращото устройство. Машината показва на екран как е разчетен вотът и дава възможност за корекция при грешка. Ако бюлетината е невалидна, например са отбелязани повече от един избор, системата не позволява тя да бъде приета.

Какво става при грешка

Ако избирателят не е съгласен с отчетения вот или е допуснал грешка, бюлетината се връща, а човекът може да поиска нова - по процедура, подобна на сегашното хартиено гласуване, ако така решат депутатите.

Според експертите по изборни технологии разликата със сегашните машини не е толкова в сигурността, колкото в начина на гласуване. И при двата типа устройства резултатите се записват в защитен файл, има електронни дневници (логове) и възможност за последваща проверка.

Новият тип машини обаче са по-сложни технически, тъй като включват и скенер, и принтер - елементи, които могат да създадат допълнителни рискове, ако не бъдат добре поддържани.

По предварителни оценки една такава машина струва около 4000 евро, което е повече от цената на сегашните машини за гласуване. Ако бъдат въведени масово, ще са необходими хиляди устройства за всички секции в страната.

Остава открит въпросът дали системата е достатъчно лесна и интуитивна, особено за възрастни хора и избиратели в малки населени места. Според специалистите подобна промяна изисква тестове, обучение на секционните комисии и ясни методически указания от ЦИК.

Дебатите по Изборния кодекс продължават и в началото на следващата седмица. Засега е ясно, че предстоящите избори ще се проведат със сегашните машини, а евентуалното въвеждане на сканиращите устройства остава въпрос на политическо решение – и на време за подготовка.