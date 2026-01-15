КФН все още има възможност формално да продължава да се самоунижава, като обжалва унищожителното Определение на СГС от 09.01.2026 г. за връщане на исковата молба, подписана лично от председателя В. Големански, по т.д. 2265/2025, с което се инсинуира претекст за издаването на принудителната мярка от 03.12.2025. С нея подписалата се Д. Величкова забранява на Централния депозитар, издаването на акциите на американския инвеститор. Конфронтирана своевременно с открито писмо зам. председателката на КФН продължава гьонсуратски и послушнически да не си оттегля забраната вече седмица след съдебното определение и въпреки аргументираната молба на ДаллБогг.

Тио Т. Каменов: „В България има компетентни и много достойни съдии. Нито аз, нито адвокатите на ДаллБогг сме написали защита по делото – нямаше призоваване даже. Корифеите в КФН се саморазобличиха в своята конспирация и невежество. Очевидно не разбират как работи континенталният правораздавателен процес. Правото да заведеш иск е неразделно от задължението да имаш доказуем правен интерес, а в техния случай даже и още повече трябва да се надгради и обоснове солидно – високо признат от закона и морала обществен интерес.“

EIOPA (Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, бел. ред.), която до сега беше използвана за параван, бутафорно прикритие и регулаторна бухалка, трябва веднага да се разграничи от „кликата Магнитски“ – В. Горанов и другите, инсталирала Големански и Данаилов, които неуморно упражняват административна репресия върху застрахователя с 200 писма, заповеди, принудителни мерки и искания само в последните 130 работни дни. България и Европа не познават подобна дискриминация, към друг застраховател.

Явно разобличението и засрамването не работи с този контингент. Надяваме се наказателното и компенсаторно правораздаване да се включи в действие, най-късно след следващите честни избори. Доколко Магнитски-вендузите са омаломощили Борисов и неговия министър на правосъдието Г. Георгиев, които не искат оставката на техните саморазобличили се протежета В. Големански и П. Данаилов, скоро ще стане ясно за протестиращия български народ.