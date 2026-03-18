УМБАЛ Бургас обяви конкурс за лекари, които желаят да придобият специалност. Бройките са единични, но в ключови медицински направления.

Това е шанс за медици, готови да се развиват в реална клинична среда и да трупат практически опит от самото начало на своя професионален път. Обучението върви ръка за ръка с активна работа в динамична и подкрепяща среда.

„Най-голямото предимство да специализираш в УМБАЛ Бургас е спешността и разнообразието от пациенти. За разлика от други места, където специализантите само гледат, тук работим по реални случаи, всеки ден сме в операционната, всеки ден научавам нещо ново“, каза д-р Борислав Пенев, специализант по хирургия във Второ хирургично отделение.

Едно от свободните места за специализация е именно в това отделение.

Освен интензивната практика, специализантите работят рамо до рамо с опитни лекари, които активно участват в тяхното обучение и развитие.

Д-р Стефани Шкетиева отскоро е пълноправен специалист съдебен лекар. „Имах и все още имам щастието да попадна на отличен учител и безспорен професионалист – д-р Галина Милева. Получих не само обучение – получих отношение, увереност, знания, които ги няма в нито един учебник. В нашата зала е почти цялата съдебна медицина. Това, което предлага Област Бургас като опит в нашата специалност, го няма другаде“, сподели тя.

В Отделението по съдебна медицина също има 1 свободно място за лекар-специализант.

Останалите възможности са в направленията: неврохирургия, анестезиология и реанимация, образна диагностика, ендокринология, гастроентерология, хемодиализа и нефрология, кардиология, обща и клинична патология, педиатрия.

Конкурсът включва подбор по документи и устен изпит, като целта е да бъдат избрани мотивирани кандидати с желание за професионално развитие и ангажираност към медицинската практика. Повече информация може да се получи от сайта на лечебното заведение.