Цените на петрола се понижиха, след като Ирак подписа споразумение за възобновяване на износа през Турция, заобикаляйки Ормузки проток, както и на фона на засилените усилия на САЩ да отворят стратегическия воден път.

Сортът Brent падна под 101 долара за барел, след като във вторник поскъпна с над 3%, докато американският West Texas Intermediate се търгуваше около 93 долара. Ирак постигна договорка с Кюрдистан за възобновяване на износа на петрол чрез тръбопровод в полуавтономния регион, който достига до турското средиземноморско пристанище Джейхан.

САЩ заявиха, че са използвали противобункерни боеприпаси, за да ударят подземни ирански позиции с противокорабни крилати ракети в близост до Ормузкия проток, жизненоважен маршрут, който президентът Доналд Тръмп се опитва да отвори.

Конфликтът ескалира допълнително, след като Иран потвърди смъртта на Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност и ключова фигура в управлението на страната по време на войната.

„Убийството на Лариджани е голямо събитие и може да направи Иран по-склонен да нарушава петролните потоци“, каза Аарън Стайн, президент на Института за изследвания на външната политика.

Пренасочването на иракския петрол през Турция ще облекчи само частично опасенията за доставките. Производството на страната от ОПЕК е спаднало до около 1,4 милиона барела дневно, приблизително една трета от нивата преди затварянето на Ормузкия проток, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Цената на Brent е нараснала с почти 70% от началото на годината, като по-голямата част от този ръст идва след първоначалните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на миналия месец. С атаките срещу енергийна инфраструктура и блокирането на танкерния трафик конфликтът повиши цените на енергията и засили опасенията от ускоряване на инфлацията.

„При липса на край на военните действия, при ежедневно нарастващи ограничения на добива и при фактическо затваряне на протока, смятаме, че Brent ще остане в нов по-висок диапазон между 95 и 110 долара“, заяви Робърт Рени, ръководител на изследванията на суровини в Westpac Banking Corp. „При евентуален удар по голяма рафинерия или потвърждение за допълнително миниране на протока, очакваме този диапазон да се повиши с още 10 до 20 долара“, добави той.