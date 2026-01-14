Днес е Банго Васил - празник на ромите в България, наричан още Василица, Василий, Куция Васил. Банго Васил е третият най-тачен празник в календара на ромите, след Богородица и Гергьовден. Празникът продължава с тридневни тържества.

Празнуването на Василица е свързано с няколко легенди.

В някои от тях Банго Василий е застъпник и защитник на ромите. Той възстановява моста, разрушен от дявола, по който преминават ромите. В други легенди Банго Василий е куц овчар, който спасява давещо се ромско дете или пък приютява бягащ от неприятелите си циганин.

Според друга легенда Свети Василий спасил циганския род от удавяне в бушуващото море. Дълбоките води щели да погълнат ромите, но беловласият светия им изпратил ято гъски. Ромите се покачили на тях и стигнали невредими до отсрещния бряг. Оттогава те почитат своя спасител на 14 януари и в негова чест наричат празника Василица.

По традиция на трапезата трябва да присъства пернато животно, баница, златаришка яхния, пивко вино и ракия. В първия ден от новата циганска година малки сурвакарчетата обикалят по къщите и задължително носят дар за домакините - шише ракия.

Смята се, че на този ден е важно какъв човек ще прекрачи първи прага на дома ти, защото такава ще е цялата ти година.