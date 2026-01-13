Преди година животът на 26-годишната Станимира Бикова от Бургас се променя завинаги. Млада, активна и пълна с планове, тя става жертва на тежка катастрофа, която я приковава за месеци в болници и рехабилитационни центрове.

При инцидента Станимира получава множество травми, като най-сериозната е тежко счупване на десния крак – бедрената кост и тибията. Въпреки поредица от операции и продължително лечение, костите не срастват. Лекарите поставят тежката диагноза голямокостна псевдоартроза – усложнение, което прави възстановяването изключително трудно.

Днес Станимира може да се движи, но с постоянна болка и сериозни ограничения. Всеки ден е изпитание, а нормалният живот остава далечна мечта. След множество консултации със специалисти в България и чужбина, надеждата идва от специализирана клиника в Турция, където е предложено оперативно лечение.

Процедурата включва смяна на поставения метален пирон и костна присадка от хълбочния гребен – интервенция, която дава реален шанс за пълно възстановяване и живот без болка. Цената на операцията възлиза на 36 300 евро – сума, която е непосилна за семейството на младата жена.

Затова близки и приятели на Станимира отправят апел за подкрепа. Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение в платформата на Павел Андреев:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomogni-na-stanimira

В подкрепа на каузата, този месец в Бургас ще се проведе и благотворителен концерт. Събитието ще се състои на 19 януари от 18:00 часа във Военния клуб. Входът е с покани на стойност 10 евро, които могат да бъдат закупени в НБУ „М. Лъкатник“, както и на място преди концерта.

На сцената ще се включат редица обичани изпълнители и формации, сред които Георги Дюлгеров, Клуб по спортни танци „Нефтохим Бургас“, ДФА „Лазур“, ВГ „Децата на морето“ и още много артисти, обединени от една кауза – да върнат надеждата на едно младо момиче.