"Нашият поглед към България не е враждебен, не виждаме изобщо България като цел за нападение", заяви посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Али Реза Ирваш в специално интервю пред БНР.

"Всичките ни усилия са в посоката на задълбочаване на приятелството ни с България. Доколкото в България има притеснения и тревоги у хората, мога да ви кажа, че дори най-малко зрънце иранския народ не мисли враждебно за българите. А когато ние кажем, че търсим дълбоки приятелски отношения с България, то е от дъното на душата ни.

Всяването в страх в сърцата на българския народ е оръжие, което нашите врагове използват, за да ни разделят", категоричен е дипломатът.

На въпроса какви гаранции може да даде посланик Ирваш, че някоя заблудена иранска ракета няма да прелети към България, той заяви: "Аз съм посланик, не мога да прочета бъдещето, но мога да кажа, че онези, които в Иран водят военни дейстивия, полагат усилия това да не се случи.

Вместо да се мисли върху тази тема, трябва да отстраним неоснователното присъстивие на американски самолети в София. Вие също имате вашия глас в световната общност и трябва той да се чуе в тази връзка за установяване на мир".

Военен конфликт

Към 28 февруари 2026 г. напрежението между Иран, Израел и САЩ ескалира в открит военен конфликт след съвместна военна операция на Вашингтон и Тел Авив срещу цели в Иран. Ударите са част от координирана атака по стратегически обекти в Техеран и други градове, включително военни и инфраструктурни цели.

Според официални израелски и американски изявления операцията е била „превантивна“ и насочена към унищожаване на ракетните и ядрените способности на Иран, които двете държави определят като непосредствена заплаха.

Конфликтът има дълбоки корени. От години отношенията между Иран и Израел са силно враждебни заради иранската ядрена програма, развитието на балистични ракети и подкрепата на Техеран за въоръжени групи в региона.