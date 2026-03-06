„Болестта Ви е прогресивна. Ако не купите тази хранителна добавка, заболяването Ви ще прогресира. Ще развиете рак. Ще получите инфаркт. Инсулт. Ще Ви ампутират крайник”.

Някъде в България някой възрастен човек в момента чува тези думи по телефона. Мисли си, че ги чува от медицински специалист, който работи в компания за разпространение на хранителни добавки.

Истината е друга. Плашещите диагнози са дадени от студент, ученик или зрял човек, изкушен от доброто заплащане в колцентър. Въпросните колценрове предлагат възнаграждения от порядъка на 1500-2000 евро на месец.

Мъж, който е започнал работа там, и една седмица по-късно напуснал, разказа пред Нова телевизия за пребиваването си в колцентъра. „Беше без значение дали ще се помогне на човека. Беше от значение дали ще продадем този продукт чрез сплашване”, разказва той.

Подставено лице от Нова телевизия решава да кандидатства за работа в този колцентър. Признава, че не разбира нищо от заболявания, но мъж на име Макс го успокоява, че не е и необходимо. Ще мине едноседмично обучение как да подвежда клиентите. Това потвърждава и мъжът, който вече е минал през обучението и работата в тази фирма. „Самият аз трябваше да приема, че трябваше да лъжа и да мамя хората - да се представяме като медицински експерти по ендокринология, по гинекология, урология. Започваха от: „Здравейте, аз съм главен специалист по ендокринология”. Изучаваш самите заболявания чрез ChatGPT, чрез нещо, което е в интернет, което и самите клиенти могат да си проверят, а те им обещават някаква златна мина, което е страшно гнусно”, смята той.

Крайният резултат е скандален – болни и беззащитни хора са принуждавани да купуват хранителни добавки, които едва ли ще им помогнат за заболяванията. Най-малката сума, която плащат е от порядъка на 100-150 евро.

Освен неморалния начин, по който се продават предлаганите хранителни добавки, оказва се, че нито една от тях не е регистрирана в Агенцията по безопасност на храните.