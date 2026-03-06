Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев коментира военния конфликт от последните седем дни между Уран и САЩ и добави, че войната в Украйна в момента остава на заден план. По думите му в момента цялото медийно внимание и това на хората е насочено към Близкия изток.

"В тази ситуация Украйна се справя доста добре и наистина може да помогне със своето ноу-хау - не само със самите антидрон системи, а въобще с тактиката на разкриване, използване, управление, съгласуване с други системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Това е уникален опит, с който само и единствено Украйна разполага от тези страни, към които ние бихме могли да се обърнем", сподели мнението си Тагарев.

Пред БНР Военният експерт отбеляза и въпроса за количествата средства за нападение и такива за защита. "Украйна много отдавна разбра, че трябва да разработи евтини системи за противовъздушна, антидронна отбрана специално, за да не изтощава капацитета си и да посрещне по-сериозни заплахи, каквито са крилатите, особено балистичните ракети и тези по-новите от типа на кинжал, които доста трудно се свалят, а противодействието за тях наистина става с ракети от типа "Пейтриът", модерните видове от които струват от порядъка на 4 млн. долара и повече", коментира Тагарев.

По повод евентуалното нападение срещу Турция от страна на Иран, бившият министър каза, че “не намира логика”,

"Турция е съседна държава на Иран. В Иран живее огромен брой хора от азерски произход. В Иран живеят минимум 8-10 милиона азери, според някои данни - 25-30 милиона. Последното нещо, което му трябва на Иран, е да настрои тази общност и да настрои Турция срещу себе си. Не виждам логика. Полетът на тази ракета в посока Турция го отдавам приоритетно на някаква техническа неизправност или недобре подготвена за полет, а не че Иран е търсил конфронтация с Турция - не виждам никаква логика. За Азербайджан е още по-трудно да кажа - там дори бих допуснал и обсъждане на някои конспиративни теории, че това може да е опит да се настрои именно тази общност азерската срещу централното управление на Иран”, коментира Тагарев.

Според него причината за атаката към Иран е агресивната роля на страната в региона и особено заплахата да създаде ядрено оръжие. "Ако се сдоби с ядрено оръжие, това би бил огромен проблем не само за Израел, а за целия регион и за световната политика въобще, за състоянието на мира и войната в света".

За да бъде разрешен проблемът, трябва да е категорично ясно и на основата на преки наблюдения и свидетелства, че Иран не продължава разработването на ядрени оръжия, категоричен бе Тагарев. По думите му обаче в последните месеци няма такъв механизъм.

"Иран не е приел да има международна мисия, която да провери всички тези подземни фабрики, центрофуги, които обогатяват уран, там всичко е окопано в тунели, в планини, които произвеждат съответните потенциални носители на ядрено оръжие".

Тагарев допуска, че е имало информации от последните месеци, че Иран е възстановил своята ядрена програма и е започнал отново да работи за създаване на ядрено оръжие. Като друг проблем бившият военен министър посочи проксисилите на Иран. Според него обаче този проблем може да бъде решен и с други средства. По думите му капацитетът на Иран да ги поддържа рязко спада.

Според бившият министър в Иран ще бъде трудно да се реализира сухопътна операция, но се работи за такава.

"Това е много тежка ситуация за Иран и е въпрос само колко добре са скрили своите нападателни средства и каква част от тях ще оцелеят и ще могат да бъдат използвани, но този потенциал ще бъде унищожаван систематично с много големи темпове. И аз лично очаквам тези възможности на Иран да нанася удари, още повече пък масирани, каквито е имало последната нощ срещу Израел, да спадне рязко. Тогава вече въпросът е ще се вдигнат ли хората отново, ще излязат ли на протест, ще минат ли някои части от структурите за сигурност на режима към народа и срещу режима”, каза още Тагарев.

Според бившия министър в тази ситуация българското правителство прави това, което е възможно. Той е категоричен, че американските самолети, които са в България, са цистерни, които дозареждат във въздуха други самолети, които летят от САЩ или Великобритания в посока Иран или обратно.

По думите му такива решения могат да се взимат от Министерския съвет или от министъра на отбраната, но с изискването незабавно да се информира Народното събрание и президента.

“Това обаче не се е случило в сегашната ситуация”, подчерта Тагарев.