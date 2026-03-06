На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството. Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.

Кой е Николай Найденов

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ, става ясно от сайта на МРРБ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.

По-рано по време на парламентарния блиц контрол служебният министър-председател Андрей Гюров коментира, че служебният министър на регионалното развитие Ангелина Бонева сама е поискала да бъде освободена от поста си по здравословни причини.

„Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

Гюров добави, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри. По думите му президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени „достойнството и здравето“ ѝ. Премиерът призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.